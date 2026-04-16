Трамп: Израиль и Ливан согласовали прекращение огня

Премьер Израиля и президент Ливана согласовали прекращение огня между странами. Начиная с 17.00 по североамериканскому восточному времени или с 00.00 по мск начнется 10-дневный режим прекращения обстрелов. Об этом в своих соцсетях написал президент США Дональд Трамп.

По его словам он уже поручил американским вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио, а также председателю Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС страны, генералу Дэну Кейну работать с Ливаном и Израилем для достижения продолжительного мира.

Стоит отметить, что движение "Хезболла", ведущее огонь против Израиля, пока никак не прокомментировало заявление Трампа.