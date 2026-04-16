16 Апреля 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Расширяется линейка продуктов ВТБ по кредитованию застройщиков в рамках ИЖС

ВТБ расширяет условия программы кредитования застройщиков в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Теперь предприниматели смогут пользоваться возобновляемой кредитной линии с лимитом до 150 млн рублей сроком на 3 года. Средства доступны для покрытия до 80% затрат на строительство частного дома.

С августа 2024 года в ВТБ для застройщиков ИЖС в сегменте СМБ действует программа финансирования с применением механизма эскроу. Это обеспечивает прозрачность, минимизацию рисков для всех участников и способствует развитию качественного и доступного жилья. Программа ориентирована на застройщиков, при этом более 50% заемщиков в рамках программы - представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели.

Максимальный лимит возобновляемых кредитных линий составляет до 100 млн рублей для регионов и до 150 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но не превышает годовой оборот компаний.

«На сегодняшний день мы одобрили более 1 тыс. проектов застройщикам ИЖС, предоставив им более 5 млрд рублей. Расширение условий программы позволит компаниям гибко управлять финансированием проектов, уменьшить объем предоставляемых документов и ускорить процесс получения средств. Это особенно важно для малого бизнеса, который работает с поэтапной застройкой и остро нуждается в стабильном доступе к финансированию», — рассказал Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

Сегмент индивидуального жилищного строительства демонстрирует стабильно устойчивый рост: с 2021 года объемы ввода ИЖС превышают показатели многоквартирного строительства. В числе регионов с наибольшей активностью — Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Башкортостан, Владимирская область, а также Москва и Московская область. Средняя стоимость частного дома достигает 8 млн рублей, средняя сумма кредитного соглашения — 6 млн рублей. Средняя площадь домов — около 110 кв. м, в основном они одноэтажные. Обычно срок строительства дома составляет около 9 месяцев.

