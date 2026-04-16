Юрий Бурлачко поделился впечатлениями о посещении центра биомедицины в КубГМУ

16 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Здравоохранение Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко поделился впечатлениями о посещении центра биомедицины в КубГМУ

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко посетил с визитом в Научно-технологическом центре биомедицины Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ). В мероприятии также участвовали заместитель председателя ЗСК – председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский и член профильного комитета ЗСК Станислав Гринев.

Ректор КубГМУ Сергей Алексеенко, руководитель центра, доктор медицинских наук Константин Попов, заведующие лабораториями и молодые ученые рассказали гостям о работе учреждения.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Ректор отметил, что основная задача центра – преобразование научных разработок университета в инновационные высокотехнологичные продукты медицинского и биотехнологического назначения, доработка их до мелкосерийного производства с последующим выводом на рынок. Работа центра это симбиоз образования, науки и бизнеса. 

В центре функционирует пять лабораторий: микробиологического синтеза, фармацевтических разработок, цифровых медицинских технологий, биофизических технологий и аэропалинологического мониторинга, гибридных раневых покрытий.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В частности, в лаборатории фармацевтических разработок гостям были продемонстрированы опытные образцы лекарственных препаратов, биологически активных добавок, косметических средств и медицинских изделий для обеспечения бесшовного перехода на фармацевтическое производство. Сотрудники учреждения акцентировали, что приоритетом в работе является как создание инновационных лекарственных препаратов, так и импортозамещение на основе уникальной сырьевой базы Краснодарского края. Так, например, были созданы гидрогелевые патчи для глаз, крем для рук, липосомальный гель, конфеты. В этих продуктах используют экстракт зизифуса. Также производится противокариозный фиточай «Зизифус & Жимолость». Краснодарское сырье позволяет производить трёхслойные стоматологические фитоплёнки, адгезивную пасту на основе экстракта липы.

В лаборатории гибридных раневых покрытий была представлена разработка комбинированных биополимерных раневых покрытий на основе хитозана с программируемыми свойствами. Краснодарские специалисты разработали уникальные раневые покрытия, отличающиеся пролонгированным лечебным действием и позволяющие проводить лечение с однократным наложением повязки, что особенно актуально для оказания помощи в полевых условиях.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Еще два перспективных проекта сейчас разрабатывают в лаборатории микробиологического синтеза.

1 - синтез коменовой кислоты, на основе которой уже получена линейка продуктов, не требующих регистрации, и планируется выпуск лекарственных препаратов, обладающих одновременно ранозаживляющим и обезболивающим эффектом, а также препараты для лечения депрессии и наркотической зависимости. 2 - синтез гиалуроновой кислоты, реализующийся в рамках стратегии импортозамещения.

Изучением сезонной и суточной динамики пыления наиболее аллергенных растений в Краснодаре занимаются в лаборатории биофизических технологий и аэропалинологического мониторинга. 

В лаборатории цифровых медицинских технологий ведется образовательный процесс с технологическими возможностями разработки прототипов (создание моделей органов, тканей, медицинских инструментов, персонализированных имплантатов), изготовления неимплантируемых медизделий.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Особенно заинтересовала гостей уже внедряемая в пилотном проекте система диагностики беременных, которая особенно актуальна в помощь медработникам отдаленных фельдшерско-акушерских пунктов.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Председатель ЗСК поделился впечатлениями от посещения Научно-технологического центра биомедицины на своих страницах в соцсетях.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Отмечу, что, бывая в университете уже не первый раз, видим его поступательное развитие. Сегодня нам показали уникальные разработки ученых, преподавателей и студентов университета. Большое значение в наше время имеет работа в рамках импортозамещения, создания новых препаратов и материалов для реабилитации, в том числе участников СВО. Все это здесь делается. Именно такими и должны быть сейчас образовательные учреждения высшей школы, работающие на конкретный результат, которые не только готовят кадры, но и создают продукты, востребованные и социальной сферой, и реальным сектором экономики. Потому что будущее именно за такой связкой: образование – наука – производство. Активная грантовая поддержка исследователей, налаженные связи с партнерами–производственниками, реализуемые медуниверситетом, – это подход в работе, достойный тиражирования и для других вузов. Большой потенциал и перспективы дальнейшего развития центра и медуниверситета в целом налицо. Мы увидели увлеченность делом преподавателей и студентов, наработки для реализации будущих проектов. Пожелаем всем причастным претворения в жизнь намеченных планов. Напомню, что в крае действует закон о государственной поддержке инновационной деятельности и другие, позволяющие заниматься исследовательской и научной работой. Также успешно функционирует Кубанский научный фонд, который был докапитализирован до 250 миллионов рублей. Со своей стороны депутаты Законодательного Собрания края в рамках своих полномочий всегда готовы поддержать конструктивные инициативы по совершенствованию законодательства в сфере высоких технологий и развития научной школы», – отметил Юрий Бурлачко.   

Теги: юрий бурлачко, биомедицина, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети