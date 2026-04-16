Юрий Бурлачко поделился впечатлениями о посещении центра биомедицины в КубГМУ

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко посетил с визитом в Научно-технологическом центре биомедицины Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ). В мероприятии также участвовали заместитель председателя ЗСК – председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский и член профильного комитета ЗСК Станислав Гринев.

Ректор КубГМУ Сергей Алексеенко, руководитель центра, доктор медицинских наук Константин Попов, заведующие лабораториями и молодые ученые рассказали гостям о работе учреждения.

Ректор отметил, что основная задача центра – преобразование научных разработок университета в инновационные высокотехнологичные продукты медицинского и биотехнологического назначения, доработка их до мелкосерийного производства с последующим выводом на рынок. Работа центра это симбиоз образования, науки и бизнеса.

В центре функционирует пять лабораторий: микробиологического синтеза, фармацевтических разработок, цифровых медицинских технологий, биофизических технологий и аэропалинологического мониторинга, гибридных раневых покрытий.

В частности, в лаборатории фармацевтических разработок гостям были продемонстрированы опытные образцы лекарственных препаратов, биологически активных добавок, косметических средств и медицинских изделий для обеспечения бесшовного перехода на фармацевтическое производство. Сотрудники учреждения акцентировали, что приоритетом в работе является как создание инновационных лекарственных препаратов, так и импортозамещение на основе уникальной сырьевой базы Краснодарского края. Так, например, были созданы гидрогелевые патчи для глаз, крем для рук, липосомальный гель, конфеты. В этих продуктах используют экстракт зизифуса. Также производится противокариозный фиточай «Зизифус & Жимолость». Краснодарское сырье позволяет производить трёхслойные стоматологические фитоплёнки, адгезивную пасту на основе экстракта липы.

В лаборатории гибридных раневых покрытий была представлена разработка комбинированных биополимерных раневых покрытий на основе хитозана с программируемыми свойствами. Краснодарские специалисты разработали уникальные раневые покрытия, отличающиеся пролонгированным лечебным действием и позволяющие проводить лечение с однократным наложением повязки, что особенно актуально для оказания помощи в полевых условиях.

Еще два перспективных проекта сейчас разрабатывают в лаборатории микробиологического синтеза.

1 - синтез коменовой кислоты, на основе которой уже получена линейка продуктов, не требующих регистрации, и планируется выпуск лекарственных препаратов, обладающих одновременно ранозаживляющим и обезболивающим эффектом, а также препараты для лечения депрессии и наркотической зависимости. 2 - синтез гиалуроновой кислоты, реализующийся в рамках стратегии импортозамещения.

Изучением сезонной и суточной динамики пыления наиболее аллергенных растений в Краснодаре занимаются в лаборатории биофизических технологий и аэропалинологического мониторинга.

В лаборатории цифровых медицинских технологий ведется образовательный процесс с технологическими возможностями разработки прототипов (создание моделей органов, тканей, медицинских инструментов, персонализированных имплантатов), изготовления неимплантируемых медизделий.

Особенно заинтересовала гостей уже внедряемая в пилотном проекте система диагностики беременных, которая особенно актуальна в помощь медработникам отдаленных фельдшерско-акушерских пунктов.

Председатель ЗСК поделился впечатлениями от посещения Научно-технологического центра биомедицины на своих страницах в соцсетях.

«Отмечу, что, бывая в университете уже не первый раз, видим его поступательное развитие. Сегодня нам показали уникальные разработки ученых, преподавателей и студентов университета. Большое значение в наше время имеет работа в рамках импортозамещения, создания новых препаратов и материалов для реабилитации, в том числе участников СВО. Все это здесь делается. Именно такими и должны быть сейчас образовательные учреждения высшей школы, работающие на конкретный результат, которые не только готовят кадры, но и создают продукты, востребованные и социальной сферой, и реальным сектором экономики. Потому что будущее именно за такой связкой: образование – наука – производство. Активная грантовая поддержка исследователей, налаженные связи с партнерами–производственниками, реализуемые медуниверситетом, – это подход в работе, достойный тиражирования и для других вузов. Большой потенциал и перспективы дальнейшего развития центра и медуниверситета в целом налицо. Мы увидели увлеченность делом преподавателей и студентов, наработки для реализации будущих проектов. Пожелаем всем причастным претворения в жизнь намеченных планов. Напомню, что в крае действует закон о государственной поддержке инновационной деятельности и другие, позволяющие заниматься исследовательской и научной работой. Также успешно функционирует Кубанский научный фонд, который был докапитализирован до 250 миллионов рублей. Со своей стороны депутаты Законодательного Собрания края в рамках своих полномочий всегда готовы поддержать конструктивные инициативы по совершенствованию законодательства в сфере высоких технологий и развития научной школы», – отметил Юрий Бурлачко.