Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

На Урале суд не выпустил по УДО убийцу пенсионерки, проведшего в колонии более 20 лет

На Среднем Урале убийца пенсионерки, проведший в колонии уже более 20 лет, не выйдет по УДО. Такое решение вынес Свердловский областной суд.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, в 2004 году в Камышлове было совершено убийство 79-летней пенсионерки. Тогда на скамье подсудимых оказались 25-летний на тот момент Александр Труфанов и двое несовершеннолетних. Всем было предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве, сопряженном с разбоем, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Труфанову также вменили вовлечение несовершеннолетних в преступление.

В сентябре 2004 года убийцам был вынесен приговор. Подросткам назначили 8 и 9 лет воспитательной колонии. А Труфанов по совокупности получил 22 года и 10 месяцев колонии строгого режима.

В наши дни, в январе 2026 года, Александр Труфанов заявил ходатайство об условно-досрочном освобождении. На момент рассмотрения дела в суде он провел за решеткой 22 года и 17 дней.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила, рассмотрев материалы дела и характеристики фигуранта, пришел к выводу, что УДО преждевременно, и отказал ему. Труфанов обжаловал постановление в Свердловском областном суде, который оставил решение в силе. Убийца пенсионерки продолжит отбывать свой срок в колонии.

Напомним, что в прошлом году суд отказал в условно-досрочном освобождении "Томскому маньяку" Валентину Березницкому.

Теги: УДО, пенсионерка, колония, облсуд


