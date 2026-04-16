В ЕК исключили любое ослабление антироссийских санкций

Евросоюз исключает любое ослабление санкций в отношении России на данном этапе, так как такой шаг не способствует "сохранению давления". Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает РИА Новости.

По ее словам, кризис на Ближнем Востоке дает России преимущества, "но, как бы это ни было парадоксально, это текущая реальность".

Ранее крупнейшая политическая сила Швейцарии — Швейцарская народная партия — потребовала пересмотра санкционной политики в отношении России. Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года.