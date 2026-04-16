Чайковский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему следователю СКР Александру Чакину

Чайковский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему следователю СКР Александру Чакину. Его обвиняли в двух превышениях должностных полномочий и одной фальсификации доказательств, сообщает РБК Пермь.

За Чакиным признали право на реабилитацию, включая право требовать официальных извинений от прокуратуры Пермского края. Также он может рассчитывать на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Приговор не вступил в силу, стороны могут пожаловаться в апелляционную инстанцию Пермского краевого суда.

Сообщалось, что следователя Александра Чакина задержали во время ведомственной проверки весной 2025 года. Изначально ему вменяли только фальсификацию доказательств по уголовному делу о вымогательстве. Позднее ему предъявили обвинение в превышении полномочий. На фоне расследования Чакин был уволен с занимаемой должности. Свердловский районный суд Перми отправил его под домашний арест.

Оправдание Чакина может повлиять на дело его бывшего руководителя Павла Чепкасова, который возглавлял следственный отдел по Чайковскому. Его задержали в октябре 2025 года, более пяти месяцев он находился под стражей. Затем его перевели под домашний арест.