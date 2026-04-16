Чайковский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему следователю СКР Александру Чакину

16 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Чайковский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему следователю СКР Александру Чакину

Чайковский городской суд вынес оправдательный приговор бывшему следователю СКР Александру Чакину. Его обвиняли в двух превышениях должностных полномочий и одной фальсификации доказательств, сообщает РБК Пермь.

За Чакиным признали право на реабилитацию, включая право требовать официальных извинений от прокуратуры Пермского края. Также он может рассчитывать на возмещение имущественного и морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. Приговор не вступил в силу, стороны могут пожаловаться в апелляционную инстанцию Пермского краевого суда.

Сообщалось, что следователя Александра Чакина задержали во время ведомственной проверки весной 2025 года. Изначально ему вменяли только фальсификацию доказательств по уголовному делу о вымогательстве. Позднее ему предъявили обвинение в превышении полномочий. На фоне расследования Чакин был уволен с занимаемой должности. Свердловский районный суд Перми отправил его под домашний арест.

Оправдание Чакина может повлиять на дело его бывшего руководителя Павла Чепкасова, который возглавлял следственный отдел по Чайковскому. Его задержали в октябре 2025 года, более пяти месяцев он находился под стражей. Затем его перевели под домашний арест.

Теги: Александр Чакин, следователь, оправдание


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.10.2025 14:41 Мск В Пермском крае арестован начальник следственного отдела СКР
Ранее 22.10.2025 13:07 Мск В Чайковском задержан начальник следственного отдела СКР

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети