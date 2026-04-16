Виктория Боня выпустила обзор главных проблем российских регионов. Песков отреагировал

Блогерша Виктория Боня со слезами на глазах рассказала подписчикам, что Кремль посмотрел ее видеообращение к Владимиру Путину "от лица народа". По словам знаменитости, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лично отреагировал на ее слова. Он сообщил, что профильные ведомства уже работают над вопросами, которые она подняла. Боня поблагодарила своих фанатов за поддержку и отдельно выразила признательность Дмитрию Пескову за внимание. Телеведущая подчеркнула, что не могла молчать, так как переживания за страну лежали у нее "камнем на душе", а ее единственная цель - лучшая жизнь для всех россиян.

Ранее, 14 апреля, Виктория Боня записала ролик, в котором самой тяжелой и эмоциональной темой телеведущая назвала масштабное наводнение в Дагестане. Помимо природной катастрофы на Кавказе, знаменитость уделила значительное внимание техническим сложностям в сети, обсудив участившиеся случаи блокировок интернет-ресурсов. Боня выразила обеспокоенность тем, как подобные ограничения влияют на повседневную жизнь граждан и их доступ к информации.

Экологическая повестка также заняла важное место в выступлении блогерши. Она затронула ситуацию в Краснодарском крае, где у побережья Анапы зафиксировали разлив мазута, угрожающий морской экосистеме. Виктория не обошла стороной и аграрный сектор, упомянув инциденты в Новосибирской области. Там местные власти начали изымать у фермеров скот из-за вспышки опасного заболевания, что вызвало серьезный резонанс среди сельских жителей.

Боня выразила мнение, что помощники могут доносить до главы государства неверную информацию и занижать масштаб проблем. Чтобы исправить ситуацию, Боня предложила создать новую платформу для прямого общения народа с президентом без посредников. Она заявила, что чиновники пишут красивые доклады, которые не соответствуют реальности, в то время как обычные люди страдают. Позже Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что в Кремле знают о позиции Бони и уже ведут большую работу по затронутым темам.