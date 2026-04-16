Группа потомков известных пермяков, погребенных на Архиерейском кладбище, требуют остановить работы на территории

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Уральский ФО Пермский край
Фото: vk.com/archierey_cemetery

Группа потомков известных пермяков, погребенных на Архиерейском кладбище, требуют остановить работы на территории

Группа потомков известных пермяков, погребенных на Архиерейском кладбище, официально обратилась в краевую прокуратуру с требованием прекратить работы, ведущиеся на территории Архиерейского квартала. Информация об этом опубликована в группе "Спасем Архиерейское кладбище от нового погрома!" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Потомки городского головы Перми Ивана Николаевича Суслина, семьи прославленного русского импрессарио Сергея Дягилева, героя Первой мировой войны Константина Георгиевича Кобяка, основателя пермского университета профессора Александра Германовича Генкеля пишут, что ведущиеся работы могут повредить их семейным захоронениям, требуют их остановить и привлечь виновных лиц к ответственности.

"В настоящее время здесь разламываются помещения и клетки животных, оставшиеся от находившегося здесь ранее зоопарка и вывозятся их обломки. Между тем, из воспоминаний современников известно, что при строительстве зоопарка в начале 1930-х годов в основании клеток укладывались могильные плиты. Мы полагаем, что в ходе этих работ по сносу клеток могут быть уничтожены надгробные плиты наших предков", - говорится в заявлении.

Авторы подкрепляют свое опасение тем, что работы не сопровождаются никаким наблюдением археологов, которых в эти последние недели на стройплощадке нет. Помимо этого, они обращают внимание на произведенный в эти дни снос в Архиерейском квартале двух ценных исторических построек.

Сообщается, что по проекту, на кладбище запланировано обустройство рекреационной зоны с качелями, каруселями и велодорожками, посадка крупномерных деревьев с заглублением корней до 1,5 метров, что может повредить останки. Также на территории кладбища планируется оборудовать автопарковку.

Сообщается, что семьи погребенных не были проинформированы о ведущихся работах

Накануне.RU направило запросы в администрацию Перми и губернатора Пермского края.

Теги: Архиерейское кладбище, работы, рекреационная зона


