Группа потомков известных пермяков, погребенных на Архиерейском кладбище, требуют остановить работы на территории

Группа потомков известных пермяков, погребенных на Архиерейском кладбище, официально обратилась в краевую прокуратуру с требованием прекратить работы, ведущиеся на территории Архиерейского квартала. Информация об этом опубликована в группе "Спасем Архиерейское кладбище от нового погрома!" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Потомки городского головы Перми Ивана Николаевича Суслина, семьи прославленного русского импрессарио Сергея Дягилева, героя Первой мировой войны Константина Георгиевича Кобяка, основателя пермского университета профессора Александра Германовича Генкеля пишут, что ведущиеся работы могут повредить их семейным захоронениям, требуют их остановить и привлечь виновных лиц к ответственности.

"В настоящее время здесь разламываются помещения и клетки животных, оставшиеся от находившегося здесь ранее зоопарка и вывозятся их обломки. Между тем, из воспоминаний современников известно, что при строительстве зоопарка в начале 1930-х годов в основании клеток укладывались могильные плиты. Мы полагаем, что в ходе этих работ по сносу клеток могут быть уничтожены надгробные плиты наших предков", - говорится в заявлении.

Авторы подкрепляют свое опасение тем, что работы не сопровождаются никаким наблюдением археологов, которых в эти последние недели на стройплощадке нет. Помимо этого, они обращают внимание на произведенный в эти дни снос в Архиерейском квартале двух ценных исторических построек.

Сообщается, что по проекту, на кладбище запланировано обустройство рекреационной зоны с качелями, каруселями и велодорожками, посадка крупномерных деревьев с заглублением корней до 1,5 метров, что может повредить останки. Также на территории кладбища планируется оборудовать автопарковку.

Сообщается, что семьи погребенных не были проинформированы о ведущихся работах

Накануне.RU направило запросы в администрацию Перми и губернатора Пермского края.