В южноуральском райцентре собаки растерзали 11-летнего мальчика

В южноуральском райцентре Касли собаки напали на ребёнка.

Следователи нашли в Сети информацию о том, что на улице Ломоносова в городе Касли стая бездомных собак (количество не названо) напала на 11-летнего мальчика, который шёл на детскую площадку. Ему понадобилась помощь врачей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". На место происшествия направлена организация по отлову собак, сообщает челябинское областное управление СКР.