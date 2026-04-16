Роспотребнадзор: Риск распространения чумы в России исключен

Роспотребнадзор сообщил, что риск распространения чумы на территории России исключен.

Благодаря проводимым мероприятиям удается обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в РФ, говорится в канале Роспотребнадзора в мессенджере Max.

Отмечается, что Роспотребнадзор следит за ситуацией со случаем чумы на территории США в штате Аризона, где в текущем году выявлен очередной случай заболевания человека чумой.

Чума — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Yersinia pestis, или чумной палочкой, которая живет и размножается в организме грызунов: мышей, крыс, сусликов, сурков. Человек может заразиться непосредственно от больного животного.

Раньше летальность при бубонной форме чумы достигала 95 %, при легочной — практически 98−100 %. В настоящее время при правильном лечении летальность составляет 5–10 %.