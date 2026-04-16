В Прикамье количество мигрантов в прошлом году увеличилось на 30 тысяч человек

В Прикамье количество мигрантов в прошлом году увеличилось на 30 тыс. человек, сообщает "Ъ" со ссылкой на замруководителя администрации губернатора Пермского края Леонида Политова.

В прошлом году в Прикамье зарегистрировано 131 тыс. мигрантов. В 2023 году на территории региона было зарегистрировано 106 тыс. мигрантов, в 2024-м — тоже 106 тыс. По его мнению, рост связан с "запросом бизнеса", который привлекает трудовые ресурсы граждан других стран. Также, отметил замруководителя администрации губернатора, на количество мигрантов влияет социально-экономическое положение региона и курс рубля к другим валютам.

Леонид Политов добавил, что, согласно результатам социсследований, 85,8% жителей Пермского края не испытывают враждебность к представителям другой национальности.