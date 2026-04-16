СМИ: В Екатеринбурге хотят построить"15-минутный город" за 15 млрд рублей

Компания "ТРИС Девелопмент" собирается построить в Екатеринбурге новый микрорайон. Он расположится в квартале улиц Артинская — Книжная и воплотит в себе принцип "15-минутного города", когда жилые и бизнес-площадки находятся в одном месте.

Как передает "Ъ-Урал" слова сооснователя и гендиректора компании-застройщика Ивана Завьялова, пока проект находится на этапе преконцепта и будет проверяться на экономическую адекватность и дорабатываться. В планах новый микрорайон должен сократить маятниковую миграцию в центре и создать для жителей квартала рабочие места вблизи дома.

На сегодняшний день на месте потенциальной застройки находится промзона, которая разваливалась еще с 1940-х годов. Согласно плану, там должны вырасти дома с переменной этажностью 14-27 этажей и тремя акцентными башнями. На первых этажах расположится 30-40 тыс. кв.м. бизнес-площадей для работы 2 тыс. горожан, а остальные 90 тыс. кв.м. отдадут под заселение порядка 3 тыс. человек.

Здания будут связаны крытыми переходами и террасами. В свободное время жители микрорайона смогут посетить различные рекреационные зоны, галерею, креативный кластер и спортивную зону на эксплуатируемой крыше бизнес-центра.

Вложения оцениваются в 15 млрд руб., а на этап проектирования планируется перейти в 2027 году. Общая площадь территории составляет 15 га, а земля находится в собственности компании-партнера.