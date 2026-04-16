Песков назвал исчерпывающим заявление МИД по крушению самолета AZAL

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал исчерпывающим заявление МИД по ситуации вокруг крушения самолета авиакомпании AZAL в Казахстане.

"Там достаточно исчерпывающе все было заявлено. И добавить здесь, собственно, нечего", - цитирует Пескова РИА Новости. Так он ответил на вопрос, можно ли считать, что в расследовании авиакатастрофы поставлена точка.

Напомним, в совместном заявлении министерств иностранных дел двух стран говорится, что Россия и Азербайджан пришли к урегулированию последствий крушения самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL в 2024 году. Названа и причина катастрофы: "непреднамеренное срабатывание" системы ПВО в воздушном пространстве РФ.

Крушение самолета произошло 25 декабря 2024 года под Актау (Казахстан). Самолет летел из Баку в Грозный, сесть в Чечне он не смог и развернулся в сторону Каспийского моря. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь из 16 россиян.