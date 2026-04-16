Здравоохранение Свердловская область
Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Фонд "Дети России" собрал средства на оборудование для Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга

Благотворительный фонд "Дети России" завершил очередной этап обновления технологической базы Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга на сумму более 5 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, приобретены микроскопы, дополнительное лабораторное оборудование, специализированная мебель, а также приборы для хранения данных, получаемых в ходе секвенирования, и биологических образцов.

Сотрудники лаборатории Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга(2026)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Почти все собранные средства – благотворительная помощь игроков, болельщиков и администрации хоккейного клуба "Автомобилист". По миллиону рублей направили ведущие игроки клуба, спортивные результаты которых призами и сертификатами на благотворительность отметила КХЛ.

В адрес детского онкоцентра направляли благотворительные пожертвования с двух матчей "Автомобилиста" с ХК "Адмирал" (Владивосток) и с "Шанхайскими Драконами" (Шанхай, Китай), которые были приурочены к Международному дню борьбы с детским раком.

Фонд помогает в приобретении оборудования для клиники с 2012 года. Чтобы врачи и ученые могли использовать современные технологии, изучать болезнь и искать новые методы борьбы с ней, всего было собрано 62 764 588,68 рублей.

"Здесь, на Урале, проходят лечение дети со всей страны. Для них это шанс на спасение жизни. Благодаря тому, что у нас есть современный онкоцентр, многие могут лечиться рядом с домом. Помимо высококлассной медицинской помощи получают поддержку родных, друзей. Это важный элемент для главной победы – над болезнью. Мы признательны врачам центра, всем сотрудникам лаборатории за упорную борьбу за каждого пациента", - отметила директор фонда Юлия Нутенко.

Лаборатория молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии – одна из передовых в России лабораторий, проводящих сложные генетические и патологоанатомические исследования для детей и взрослых. Здесь обследуются дети из 11 регионов страны. Ежегодно проводится до 2,5 тысяч высокотехнологичных исследований, направленных на диагностику лейкозов, лимфом, солидных опухолей, отслеживание эффективности лечения, выбора мишеней для назначения таргетной терапии. Развивать и совершенствовать методы лечения рака – задача, над которой специалисты трудятся и продолжат трудиться ежедневно.

