В Татарстане ИИ начнет проверять контрольные и домашние работы

Министерство образования и науки Татарстана планирует внедрить искусственный интеллект (ИИ) для проверки контрольных и домашних работ в школах. Об этом заявил первый замминистра образования и науки региона Рамис Музипов. Конкретных сроков он не назвал, обозначив общее направление.

При этом обращает на себя внимание, что министр считает проверку работ школьников рутиной. А имено рутину и должен снижать ИИ. По его словам, власти намерены перевести проверку работ на автоматизированную систему, что позволит снизить нагрузку на педагогов. Другая задача внедрения ИИ - объективность оценивания. То есть школьников будет оценивать ИИ, а не учителя. Против этого выступают большинство родителей и экспертов.

Что касается снижения рутины, то либо школьников переведут на цифровые домашние задания на компьютере, либо учителям придется оцифровывать тетради, чтобы загружать в цифровые системы, что отнимет у педагогов много драгоценного времени, которое они могли бы потратить на работу с детьми, указывают эксперты. В любом случае это еще больше ухудшит качество образования.

В 2025 году власти региона признали, что после первого же года работы 77% молодых учителей уходят их школ из-за низких зарплат и условий работы. На повышение зарплат педагогам денег нет. На внедрение ИИ найдутся?