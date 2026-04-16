Умер бывший глава ГАИ Челябинска

В Челябинске в возрасте 44 лет умер бывший начальник городского управления ГИБДД, подполковник полиции в отставке Алексей Горшков.

Он начал службу в органах внутренних дел в УВД Ленинского района Челябинска. С января 2014 г. служил заместителем начальника ГИБДД УМВД России по Челябинску.

С 14 октября 2019 г. – начальник ГИБДД УМВД России по городу Челябинску. 4 апреля 2022 г. Горшков официально ушёл в отставку в связи с выходом на пенсию. Умер 15 апреля 2026 г. после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба челябинского областного управления ГИБДД.