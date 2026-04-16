"Автомобилист" расторг контракт с Ридом Буше по инициативе игрока

Екатеринбургский "Автомобилист" и американский нападающий Рид Буше расторгли контракт. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Как уточнили в КХЛ, соглашение было расторгнуто по инициативе самого игрока, а права на хоккеиста остались закреплены за уральским клубом. В сезоне-2025/26 Буше провел за "Автомобилист" 43 матча и набрал 42 (17+25) очка.

Напомним, американец перебрался в Екатеринбург летом 2025 года. Соглашение с форвардом было рассчитано на один сезон – до 31 мая 2026 года. Однако в феврале Буше отлучился по семейным обстоятельствам и в итоге так и не вернулся в расположение клуба.

Ранее Рид Буше делился своими впечатлениями от города и домашней арены уральского клуба. А в "Автомобилисте" отмечали, что ждут от своего нападающего очков и голов. Без него команда вылетела из Кубка Гагарина, уступив уфимскому "Салавату Юлаеву".