Астероид "Бог хаоса" пролетит близко от Земли в 2029 году

Через три года мимо Земли промчится огромный астероид, который ученые прозвали "Богом хаоса". Небесное тело получило свое имя в честь египетского бога мрака Апофиса. Космический объект окажется рядом с нашей планетой 13 апреля 2029 года. По размерам этот астероид напоминает три футбольных поля. Он подлетит к нам на расстояние около 32 000 километров. Это даже ближе, чем орбиты многих искусственных спутников, которые обеспечивают связь и интернет, пишет "КП".

Многие исследователи годами называли Апофиса угрозой для человечества. Однако эксперты NASA успокоили людей: расчеты показывают, что астероид точно не упадет на Землю в ближайшие 100 лет. В агентстве заявили, что "Бог хаоса" не причинит вреда ни людям, ни астронавтам на МКС, ни технике в космосе. Наоборот, ученые ждут этот момент с нетерпением. Для них пролет астероида станет уникальным шансом рассмотреть объект вблизи и раскрыть тайны подобных небесных тел, которые часто пролетают рядом с нашим домом.

