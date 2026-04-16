На Южном Урале произошло несколько сотен ландшафтных пожаров

В Челябинской области возрастает риск возгораний в природной среде. С начала пожароопасного сезона зафиксировано более 300 ландшафтных пожаров.

Виновником большинства из них остается человек. Например, 15 апреля поступило сообщение о том, что горит сухая трава в полях Чесменского муниципального округа.

Чтобы не пустить пламя к населенным пунктам Маяк, Порт-Артур, Натальинский провели их опашку тракторами. Огонь тушили значительные силы, сообщает управление МЧС по Челябинской области.