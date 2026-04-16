Родители не хотят, чтобы их дети подрабатывали

75% родителей не одобряют стремление подростков к подработке в школьные годы. Такие результаты показал опрос онлайн-школы Skysmart жителей крупных городов РФ.

Подростки в России могут начать трудовую деятельность в 14 лет при согласии родителей, если это не вредит учебе и здоровью. По данным "Авито Работы" и Онлайн-школы №1, 29% учеников 8-11 классов или регулярно подрабатывают, или эпизодически. Почти половина не прочь попробовать.

Но подавляющее большинство родителей настроены против. Они считают, что подростки должны отдавать силы прежде всего учебе (56%). Еще почти 20% опасаются обмана работодателем неискушенных детей, которые не смогут за себя постоять. Только 25% опрошенных готовы поддержать стремление подростков к заработку, в том числе 6% считают, что школьники обязательно должны учиться зарабатывать.

Эти результаты не согласуются с данными "Авито Подработки" 2025 года, согласно которым 89% родителей положительно отнеслись к подработке подростков в свободное время или во время каникул. Возможно, это вызвано различием формулировок.