Депутат думы ХМАО назначен советником председателя партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова

Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк назначен советником председателя партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова, сообщает "Neft".

Свой уход с поста главы регионального отделения в Югре он назвал плановым: Сердюк возглавлял его 21 год, и срок полномочий истек согласно уставу. Перестановки также связаны с подготовкой к выборам 2026 года.

Напомним, новым руководителем югорских эсеров стал депутат Госдумы Александр Ремезков.