Мэр Хабаровска рассказал о завершении муниципального этапа определения объектов благоустройства

В Хабаровске завершен муниципальный этап отбора территорий для благоустройства в следующем году. Жители города из 29 предложенных для выбора зон отдыха сформировали перечень для голосования на федеральной платформе.

В списке для голосования 10 территорий: Это сквер по улице Тихоокеанской – улице Шелеста у стелы Кировского района; сквер по улице Мирной (в районе улицы Мирной, 12); сквер по улице Лермонтова - переулку Батарейному у памятника «Танк Т-34»; парк «Динамо» - центральная аллея; сквер по улице Санаторной; сквер по улице Волочаевской - улице Блюхера; площадь имени Максима Горького (пересечение улиц Жуковского - Энтузиастов); сквер по улице Карла Маркса (в районе поворота на улицу Краснодарскую); пешеходная улица от ТЦ «НК-Сити» до спортивно-зрелищного центра «Платинум Арена»; сквер по улице Краснореченской (в районе ул. Краснореченской, 14, 16, 18).

Определение территории-победителя, где начнутся работы по реконструкции в 2027 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», зависит от активности горожан.

«Каждый год наши скверы преображаются благодаря поддержке Президента и вашей активной позиции. Сейчас мы подошли к важному этапу: из 10 отобранных территорий нужно выбрать одну - ту, что станет новой точкой притяжения. Это не просто выбор очередного объекта благоустройства, это инвестиция в будущее нашего города, в создание пространств, которые будут радовать нас и наших детей», - подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Мэр Хабаровска напомнил, что голосование начнется с 21 апреля и завершится 12 июня на единой федеральной платформе . Принять участие могут граждане России, достигшие возраста 14 лет.