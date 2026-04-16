СМИ: Хуситы могут заблокировать перевозку нефти через Красное море

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы), помогая Ирану, может заблокировать альтернативный маршрут поставок нефти через Красное море, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что на фоне блокировки Ормузского пролива Ирану нужно решить "стратегическую головоломку" и не спровоцировать возобновление боевых действий. В связи с этим, считает CNN, Тегеран может использовать поддерживаемых им хуситов, чья помощь может нанести довольно сильный удар по мировой экономике, а также "усилит политическое давление" на президента США.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что "навсегда" открыл Ормузский пролив для Китая и всего мира. "Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это для них, а также для мира. Такая ситуация больше никогда не повторится. Они [Китай] согласились не поставлять оружие Ирану», - написал американский лидер в своем аккаунте социальной сети Truth Social.