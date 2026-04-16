В СПЧ пока не видят реальной борьбы с этническими ОПГ

Суровый приговор членам азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге вызван тем, что было нападение на силовиков. Но реальной борьбы с этническими ОПГ почти нет, считает член СПЧ председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

На днях экс-главе азербайджанской диаспоры на Урале Шахину Шыхлински назначили 9 лет колонии строгого режима, а его сыну Мутвалы Шыхлински - 8 лет по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Но обычно диаспоры получают мягкие приговоры, "и это неприкрытое глумление над российским законом всех уже достало", пишет Кабанов. Данный приговор он оценивает как исключение.

Пока нет организованного противодействия азербайджанскому влиянию, потому что для этого нужно признать само наличие организованной этнической преступности и отменить лозунг о том, что "у преступников нет национальности", уверен эксперт.

"Пока этого мы не наблюдаем, как и отмены политической роли/влияния "национально-культурных автономий" (диаспор) и их участия в системе госуправления. Наоборот, государственная система из соображений "межнациональной толерантности" с нездоровым упорством продолжает категорически отрицать наличие этнической преступности и сама предоставляет представителям диаспор статус официальных "решал" при органах российской власти", - пишет Кабанов.