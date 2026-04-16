Глава Западно-Сибирской железной дороги задержан за взятки на 50 млн рублей

Силовики задержали руководителя Западно-Сибирской железной дороги. Следственный комитет РФ выяснил, что чиновник получил от бизнесменов больше 50 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело не только против него, но и против директора фирмы, который давал эти деньги. Теперь оба фигуранта ответят перед законом за коррупцию, пишет РИА Новости.

Преступная схема работала ровно год - с апреля 2025-го по апрель 2026 года. В это время начальник филиала РЖД постоянно брал крупные суммы у предпринимателей. За деньги он обещал компаниям свою помощь и покровительство. Благодаря этим "услугам" фирмы получали выгодные условия работы на железной дороге, что мешало честной конкуренции и вредило государству.

Сотрудники ФСБ по Новосибирской области раскрыли махинацию и пресекли работу подельников. Сейчас оба участника сделки находятся в изоляторе, а правоохранители просят суд оставить их под арестом. Следствие выясняет, совершали ли задержанные другие подобные преступления и помогал ли им кто-то еще.

Ранее в Челябинске следователи завели уголовное дело на сотрудника Росгвардии, который за два года получил от главы охранного холдинга минимум 295 тысяч рублей взяток. За эти деньги силовик помогал бизнесу: быстрее оформлял разрешения, заранее предупреждал о проверках и закрывал глаза на нарушения.