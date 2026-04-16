В ГД предложили ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах установленного лимита, например, до 10 тысяч рублей.

Официальное обращение направлено на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщает РИА Новости.

По мнению Чернышова, обеспечение бесперебойного доступа к собственным средствам особо актуально в условиях высокой зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов.

Напомним, в начале апреля в России на фоне ожесточенной борьбы регулирующих органов с Telegram и VPN неожиданно обрушилась банковская цифровая инфраструктура. По всей стране массово легли банковские сервисы: переводы не работали, карты не принимались, наличные было не снять. Примерно в это же время в Сети были выявлены попытки распространения дипфейка с участием свердловского губернатора Дениса Паслера, где он якобы заявлял о "налоге на наличные". Власти региона опровергли информацию о введении "налога на снятие наличных" в Свердловской области.