Десятки рейсов в Сочи выбились из графика из-за режима опасности

В аэропорту Сочи более 40 рейсов выбились из графика на два часа и более. Онлайн-табло показывает, что 21 самолет не смог вовремя вылететь из города, а еще 20 лайнеров задержались с прилетом. Среди задержанных вылетов оказались шесть международных направлений: в Стамбул, Анталью, Ташкент, Ереван, Тбилиси и Шарм-эль-Шейх.

Росавиация ограничивала прием и выпуск самолетов с 03:01 до 07:08 по московскому времени. Ведомство пошло на такой шаг, чтобы обеспечить полную безопасность полетов. Причиной стал режим беспилотной опасности в Краснодарском крае, о котором МЧС предупредило еще накануне вечером в 18:43. Спасатели отменили этот режим только утром в 07:06.

Сейчас аэропорт постепенно возвращается к обычному расписанию. Службы делают все возможное, чтобы отправить застрявших пассажиров в пункты назначения. Власти напоминают, что временное закрытие неба - это необходимая мера защиты гражданской авиации в текущей обстановке.

В Пермском крае ввели режим "Беспилотная опасность", при этом аэропорт продолжает работу в обычном режиме, хотя жители сообщают о сбоях в мобильном интернете. Министерство территориальной безопасности региона привело все оперативные службы в полную готовность и призвало граждан сохранять спокойствие.