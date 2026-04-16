Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В муниципалитетах Тюменской области ситуация с паводком - на постоянном контроле 

В муниципалитетах Тюменской области ситуация с паводком - на постоянном контроле, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Нижнетавдинском округе проводятся плановые выезды сотрудников администрации в населенные пункты, где возможно подтопление. На контроле - гидротехнические сооружения и уровень воды в реке Тавда. За состоянием насыпей следят и местные жители. Резкого подъема воды здесь ожидают в мае.

"Каждый год специалисты еще более укрепляют дамбу, расширяют ее. Конечно, она должна удержать стихию, но мы все равно держим руку на пульсе. Из администрации округа пристально следят за состоянием, делая все возможное, чтобы Черноярка не пострадала. Насыпь у нас сделана с ощутимым запасом, так что можно не бояться подтопления", – отметила жительница Черноярки Татьяна Лукина.

Стабильная обстановка с паводком в Тобольском округе. Специалисты ведут регулярный мониторинг уровня воды, проверяют готовность плавсредств, плана эвакуации в случае ЧС.

Ранее сообщалось, что в Тюмени ежедневный прирост воды составляет более 40 см. К 14 апреля подъем уровня может привести к подтоплению территорий, расположенных на отметках около шести метров.

Теги: паводок, дамба, Черноярка


