Половина американцев считают, что у Трампа началось старческое слабоумие

48% американцев считают, что президент США Дональд Трамп страдает от снижения когнитивных способностей, вызванного старостью. Такие результаты показал опрос Economist / YouGov.

В июне Трампу исполнится 80 лет. Он вступил в должность президента в том же возрасте, что и Джо Байден четыре года назад. Когда американцев попросили выбрать, какими словами они могут описать Трампа из представленного списка, то реже всего люди употребили "уравновешенный" (16%) и "вдохновляющий" (16%), а чаще всего "опасный" (52%), "коррумпированный" (47%), но также "смелый" (45%).

48% американцев считают, что Трамп слишком стар, чтобы быть президентом. Также 35% говорят, что Трамп страдает от значительного снижения когнитивных способностей, 13% - от умеренного. Не видят этого лишь 32%. Остальные не определились.

Среди демократов распространено мнение, что Трамп одержим как желанием войти в историю Америки, так и идеей богоизбранности США, которую только подогревает его окружение.

Политолог-американист Малек Дудаков отмечает непоследовательность Трампа и его метания в попытке выйти из войны с Ираном. А его слова, которые он произнес накануне о завершении войны, - это лишь попытка отвлечь внимание американского общества от хаоса на Ближнем Востоке.