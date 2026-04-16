Система создания условий развития сельского предпринимательства стала предметом обсуждения на круглом столе в Тюменской областной Думе

Сельское предпринимательство, условия его развития, меры поддержки и другие вопросы, связанные с сельским бизнесом, стали темой рассмотрения на круглом столе, который состоялся накануне в Тюменской областной Думе. В обсуждении приняли участие тюменские парламентарии, представители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, предприниматели.

Открывая заседание, председатель аграрного комитета Тюменской областной Думы Владимир Ковин подчеркнул актуальность стоящих на повестке круглого стола вопросов, акцентировал внимание на значимости развития малого бизнеса для экономики сельских территорий.

«Развитие предпринимательства один из главных факторов, обеспечивающих привлекательность территории. Оно способствует созданию рабочих мест и улучшению качества жизни», - отметил Владимир Ковин.

Информацию о мерах государственной поддержки малого агробизнеса представил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

"Не первый год у нас реализуется программа поддержки "Агростартап" для личных подсобных хозяйств, которые хотели бы перейти в крестьянско-фермерский формат. Есть поддержка семейных ферм. Параллельно с фермерскими хозяйствами мы поддерживаем нашу потребительскую кооперацию", — сообщил он.

В рамках их реализации в прошлом году поддержка предоставлялась в виде грантов. Это «Агростартап», грант на развитие семейных ферм, различные субсидии, в частности, на развитие семейных ферм, сельской кооперации, касающейся возмещения части затрат по заготовке мяса, возмещения части затрат по заготовке молока от малых форм хозяйствования. Помимо этого действуют иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на приобретение техники и специализированного транспорта для мясных сельскохопотребкооперативов, субсидии Центру компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров.

На развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации (закуп молока) в Тюменской области направят 125 млн рублей, на государственную поддержку проектов фермерских хозяйств для увеличения объема производства продукции —107,4 млн рублей, на государственную поддержку проектов сельскохозяйственных потребительских кооперативов для увеличения объема выручки от реализации продукции — 131,3 млн рублей.

В ходе выступления первый вице-президент общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», депутат Эдуард Омаров подчеркнул, что когда речь идет о сельском предпринимательстве, то это не только про аграрное направление, но про тех предпринимателей, которые работают на селе по другим направлениям.

«Надо шире смотреть на этот вопрос. Количество мер господдержки большое, однако, для сельских предпринимателей недостаточное. На сегодняшний день даже нет такого понятия, как «сельский предприниматель». А нам важно, чтобы они оставались на селе, открывали бизнес, тем самым успешно развивая тот или иной населенный пункт», - сказал Эдуард Омаров.

О практике работы малого бизнеса в селах рассказала глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова. Всего на селе в районе функционируют 350 организаций, из них 36 в отрасли сельского и лесного хозяйства. Глава района сообщила, что на территории действуют также предприятия занимающиеся деревообработкой, производством пиломатериалов, ремонтом и обслуживанием транспорта, работают производства по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий, производству мясных полуфабрикатов, оказывающие бытовые услуги и по направлению - агротуризм. Особенно быстро в муниципалитете развивается общепит.

"Буквально три года назад очень сложно было с общепитом на территории Заводоуковска. Непросто предприниматели заходили в эту сферу. В Заводоуковск приезжает много гостей, а покормить их было негде. Сейчас это сфера развивается очень стремительно с моей точки зрения. У нас строятся новые объекты общественного питания и в Заводоуковске, и в сельских населенных пунктах, например, открылось кафе в Новой Заимке", — поделилась Светлана Касенова.

Замглавы комитета Тюменской областной Думы по экономической политике и природопользованию Виктор Рейн заострил внимание участников круглого стола на том, что центры компетенции, оказывающих конкретные услуги и сопровождающих бизнес-проекты, очень нужны и важны в сельской местности. Он напомнил о составленных паспортах территорий, которые выполняют функции инструмента оценки потенциала муниципалитетов и позволяют выявить имеющиеся ресурсы, включая экономически активное население.

Представители бизнеса из сельских территорий, которые участвовали в работе круглого стола, высказали свои предложения по улучшению условий для развития малого предпринимательства.

Так, гендиректор ТПК «Ягоды Плюс» Эльмар Ибуков рассказал о работе своего предприятия, подчеркнул социальные аспекты деятельности проекта «Ягоды выращиваем вместе», который реализуется в муниципальных округах.

«В ЛПХ из саженцев по готовой технологии выращиваются ягоды смородины и облепихи для сдачи предприятию и собственных нужд. В 2025 году задействовано 12 территорий, посажено более 25 000 кустов. К концу прошлого года выращено и сдано 36 тонн ягод. Интересный проект – «Школьный сад». Это социальная программа для образовательных учреждений. Уже высажено 26 школьных садов в сельских территориях. Тем самым мы привлекаем школьников к ведению сельского хозяйства, в частности ягодного», - подчеркнул он.

О мерах поддержки сельских предпринимателей рассказал гендиректор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын.

"Одной из основных проблем предпринимателей в сельской местности является привлечение заемных денежных средств на запуск и развитие небольших проектов. Мы как раз работаем не с АПК, а с тем, чем пользуются жители повседневно. Это небольшие пекарни, небольшие салоны красоты, туристические объекты. В прошлом году мы выдали 228 займов на сумму 456,3 миллиона рублей, средний чек составляет два миллиона рублей. Работаем во всех муниципалитетах через сеть наших представительств. В разрезе отраслей поддержка традиционно оказывалась в сфере торговли, производства, транспортных услуг", — сообщил Алексей Мартын.

Выступавшие на площадке круглого стола представители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления, банков, общественных организаций, представителями бизнеса отмечали, что работа по поддержке сельского предпринимательства в регионе организована системно.

"Многие до сих пор считали, что для маленькой или большой деревни главное предназначение - сеять, пахать, сажать картошку, корову держать. Теперь появляется другой круг интересов. Мы примем все предложения, которые к нам поступят, а они довольно обширные, и возьмем их в работу. Села необходимо облагораживать, привносить ту инфраструктуру, которая должна быть для каждого человека доступна", — отметил председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин.

Подводя итоги обсуждения, законодатели - участники круглого стола отметили, что необходимо продолжить целенаправленную работу по развитию сельского бизнеса. В частности депутатскому корпусу предстоит заострить внимание на совершенствовании региональной нормативной правовой базы и осуществлению контроля за исполнением законов и госпрограмм по вопросам сельского бизнеса.

«Также надо провести анализ действующего законодательства, регулирующего вопросы развития предпринимательства в сельской местности и при необходимости выйти с инициативой его совершенствования», - резюмировал Владимир Ковин.