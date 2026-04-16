В Анапе после новых выбросов нефтепродуктов спасли более 800 птиц

В реабилитационный центр в селе Витязево Краснодарского края доставили более 800 птиц, пострадавших от новых выбросов нефти в акватории Черного моря. Об этом сообщил директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов ИС "Вести".

По его словам, нефтепродукт, обнаруженный сейчас, отличается от мазута, который попал в море после крушения танкеров в 2024 году. Сейчас птиц отмывать легче, так как мазут менее токсичный.

Директор центра также отметил, что замазученную воду после мойки птиц вывозят нерегулярно. Эти отходы опасны, и администрация Анапы должна организовать их вывоз на регулярной основе.

Напомним, на центральном пляже Анапы 14 апреля был зафиксирован новый разлив нефтепродуктов. К очистке береговой полосы приступила группировка из 89 сотрудников профильных служб и МЧС России.

В оперштабе сообщили, что 13 апреля в акватории было обнаружено пятно нефтепродуктов, которое могло образоваться в результате атак украинских беспилотников на гражданские суда в Черном и Азовском морях.

За два дня до этого, 11 апреля, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что все пляжи Краснодарского края в 2026 году будут открыты. Глава региона отметил, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме.