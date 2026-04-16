Бывший глава Перми Алексей Демкин намерен избираться в заксобрание Прикамья

Экс-глава Перми, председатель наблюдательного совета АО "ПЗСП" Алексей Демкин подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии. Демкин планирует баллотироваться в краевой парламент по одномандатному избирательному округу №3.

Алексей Демкин возглавлял мэрию Перми с 2020 по 2023 год, затем работал заместителем председателя краевого правительства, откуда уволился по собственному желанию в апреле 2024 года.

Выдвижение кандидатов на праймериз "Единой России" продлится до 30 апреля. Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая.