Бывший совладелец шахты "Листвяжная" избегает явки к следователю

Бывшему совладельцу шахты "Листвяжная" Владимиру Гридину, объявленному в розыск, известно о расследуемом уголовном деле в отношении него. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.

Отмечается, что, несмотря на это, ни в орган предварительного расследования, ни в суд он не явился.

Гридина впервые объявили в международный розыск 1 октября 2024 года. 11 декабря 2025 года было вынесено новое постановление о привлечении его в качестве обвиняемого.

В 2021 году, после аварии на шахте, следователи выяснили, что теневым владельцем шахты "Листвяжная" и холдинга "СДС-Уголь" является бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Об этом сообщал Telegram-канал "112". Допросить его следователям не удалось – он улетел в Монако.

Напомним, при аварии на шахте, которая произошла в ноябре 2021 года, пострадали более 100 человек, 51 погиб. Рабочие заявляли, что руководство сознательно нарушало технику безопасности, поскольку нужно было выполнить план по добыче угля.