В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Роскомнадзор замедляет Telegram

Образование Свердловская область
Фото: Россети Урал

"Россети Урал" и Уральский государственный университет путей сообщения укрепляют сотрудничество для подготовки молодых кадров 

Учебный центр "Россети Урал" поучаствует в подготовке студентов-железнодорожников. Гендиректор электросетевой компании Дмитрий Воденников обсудил перспективы и направления сотрудничества с первым проректором Уральского государственного университета путей сообщения(УрГУПС) Олегом Балагиным.

Сейчас уже организована точечная практическая подготовка студентов и работа в студенческих отрядах на энергообъектах "Россети Урал". В 2025 году в составе студотрядов энергокомпании трудились порядка 350 человек, среди которых были студенты УрГУПС. 120 выпускников УрГУПС работают в "Россети Урал", из них 76 - по энерготехническим специальностям.

Энергокомпания предложила использовать мощности Учебного центра "Россети Урал" для подготовки будущих энергетиков. Для этого представители образовательного учреждения посетили новый специализированный полигон высокоавтоматизированной подстанции, на котором представлены устройства релейной защиты и автоматики, автоматизированной системы управления технологическими процессами от ведущих российских производителей, аттестованных в Группе "Россети". Также участники посетили лабораторию учета электроэнергии, учебные классы и полигон для отработки практических навыков.

"Мы последовательно расширяем взаимодействие и сотрудничество с ведущими вузами, чтобы в отрасль приходила талантливая молодежь. Уверен, что совместная работа с Уральским государственным университетом путей сообщения позволит выстроить эффективную систему подготовки кадров - от школьной и студенческой скамьи до готового специалиста, способного решать самые сложные производственные задачи", – подчеркнул генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников.

Стороны рассматривают Учебный центр "Россети Урал" как базу для практико-ориентированной подготовки по профильным энергетическим направлениям, организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

"Учебный центр "Россети Урал" впечатляет своей высокотехнологичной укомплектованностью. Специализированные лаборатории и современное оборудование, безусловно, вызовут большой интерес у наших студентов. Со своей стороны мы готовы оказывать полное содействие в подготовке кадров для электроэнергетической отрасли, выстраивая образовательный процесс в тесной связке с реальными потребностями комплекса", – отметил первый проректор УрГУПС Олег Балагин.

Также на встрече обсуждались возможности развития проектного обучения под запросы энергокомпании. Стороны подтвердили намерение расширять сотрудничество и продолжить работу по совершенствованию системы подготовки кадров для электросетевого комплекса. В том числе развивать сотрудничество по организации бюджетных мест для электроэнергетики, а также проработать вопрос создания профильной подготовки кадров в Нижнем Тагиле, Златоусте и в Пермском крае, где осуществляют свою деятельность филиалы вуза. 

 

 

Теги: Россети Урал, ургупс, сотрудничество, кадры


