16 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Политика Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

"А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?": Дрозденко ответил на перебои связи

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал жалобы жителей на плохую работу интернета в регионе. Во время отчета перед депутатами он призвал граждан понимать, что технические ограничения связаны с приоритетами государственной безопасности. Корреспондент "Ъ Северо-Запад" сообщил, что глава региона связал качество связи с текущей обстановкой в стране.

В своем выступлении Александр Дрозденко обратился к тем, кто требует стабильного доступа в сеть. 

"Хочется сказать тем, кто спрашивает про стабильный интернет: "А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?"", - задал риторический вопрос Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что в нынешних условиях вопросы обороны стоят на первом месте.

Глава региона считает, что население должно соотносить временные неудобства с задачами, которые стоят перед государством. Власти дали понять, что стабильная связь вернется в регион только после обеспечения полной безопасности. По мнению чиновника, пока жители должны с пониманием относиться к мерам, которые защищают инфраструктуру и спокойствие области.

Сообщалось, что в Кремле не считают текущие ограничения в работе интернета "путем в прошлое", объясняя их требованиями безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нынешняя ситуация вынуждает государство принимать необходимые меры, и большинство россиян относятся к этим неудобствам с пониманием, считая их целесообразными.

Теги: интернет, связь, безопасность


