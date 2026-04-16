Свердловский врач рассказала, кому будет полезен сон-час на работе

Для многих жителей Свердловской области было бы полезно ввести в рабочее расписание небольшой перерыв на сон. Такого мнения придерживается сомнолог и заведующая терапевтическим отделением ГКБ №40 Елена Алексеева. По ее словам, за рубежом такая практика уже существует и хорошо себя показывает.

"Было бы неплохо, если бы у нас такая возможность была. Но самое главное – небольшой промежуток времени: это буквально 15-20 минут, чтобы человек не успел войти в глубокий сон. Быстрый сон – это дрема и средней глубины сон, отдых. Чтобы это не сказывалось на последующем [ночном] сне", – пояснила врач в программе "Акцент" на ОТВ.

Те, кому наиболее необходим перерыв на сон в дневное время, считает Елена Аксенова, занимаются умственной деятельностью и работают в монотонном режиме. Как правило, это офисные сотрудники и IT-специалисты.

"Человек, который на стройке размахивает кувалдой, ему не до сна. Все-таки это офисные работники. И принято на Западе такой режим вводить в серьезных компаниях, связанных с умственной деятельностью", – добавила специалист.