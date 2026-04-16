В Госдуме предложили давать отцам отгулы для посещения школьных собраний

Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о праве отцов на ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск в размере 24 рабочих часов, который можно взять для посещения дошкольных, школьных, спортивных, волонтерских и военно-патриотических мероприятий, в которых участвует ребенок. Это могут быть соревнования, школьные собрания и т.п.

Отпуск можно будет взять по частям, но не чаще, чем раз в месяц. Работодатель может запросить подтверждающие документы. Такой небольшой отпуск не создаст вреда рабочему процессу, так как это будет краткосрочное отсутствие, за которое не работодателю не придется платить. Но оно будет достаточным для того, чтобы посетить отцу нужные мероприятия, считают авторы. Если отца нет, право на такой отпуск предоставляется матери.

"Сегодня у многих отцов просто нет такой возможности - работа не отпускает. В итоге папы часто оказываются в стороне от воспитания. Это небольшой шаг, но очень важный - про нормальную, живую семью", - пишет соавтор документа первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев.

Именно отцы должны ходить на школьные собрания и утренники, считает его коллега Дмитрий Кузнецов.



