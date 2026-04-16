Московский дизайнер авиаинтерьеров попала в СИЗО за переводы Украине

Московский суд заключил под стражу Светлану Власову, которая проектировала интерьеры для гражданских и специальных самолетов. Следователи обвиняют женщину в финансировании терроризма. Как следует из судебных документов, которые изучило РИА Новости, дизайнер перевела деньги террористической организации через электронный кошелек. Источник агентства уточнил, что речь идет об украинской структуре.

За это преступление Уголовный кодекс предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Во время допроса Власова признала, что действительно отправляла деньги. Несмотря на это, суд отказался выпускать ее под домашний арест или назначать другую мягкую меру пресечения, о которой просили адвокаты.

Теперь эксперты проведут психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемой. Одновременно с этим Росфинмониторинг начнет глубокую проверку всех ее финансовых операций, чтобы найти возможные дополнительные переводы. Расследование дела продолжается.