Кравцов собрался повышать производительность труда в учебных заведениях

К 2030 году все образовательные организации в России охватят мероприятия по повышению производительности труда. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Центре знаний "Машук" на отраслевой сессии по повышению производительности труда в социальной сфере.

В проект повышения производительности труда в отрасли образования вовлечено около 80 тысяч учреждений. Фактически это все школы, колледжи и даже садики. Что это за мероприятия и как они будут повышать производительность труда в образовании, чиновник не рассказал. Он отметил, что надо сохранять качество и доступность образования, оптимальный баланс между численностью учащихся и работников, а также сообщил о перераспределении кадровых и финансовых ресурсов внутри системы без каких-либо подробностей.

Гигантским ресурсом повышения производительности труда в образовании является освобождение учителей от бюрократической работы, которая отнимает время и бьет по учебному процессу. Однако в этом направлении результатов пока практически нет. Власти уже много лет говорят о снижении бюрократии, но воз и ныне там. В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос, который показал, что две трети учителей не видят уменьшения бюрократии, а почти треть считают, что она только выросла. Видящих улучшение почти нет.