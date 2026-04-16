Кравцов собрался повышать производительность труда в учебных заведениях

16 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование В России
Фото: Накануне.RU

Кравцов собрался повышать производительность труда в учебных заведениях

К 2030 году все образовательные организации в России охватят мероприятия по повышению производительности труда. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Центре знаний "Машук" на отраслевой сессии по повышению производительности труда в социальной сфере.
Читайте также:

В проект повышения производительности труда в отрасли образования вовлечено около 80 тысяч учреждений. Фактически это все школы, колледжи и даже садики. Что это за мероприятия и как они будут повышать производительность труда в образовании, чиновник не рассказал. Он отметил, что надо сохранять качество и доступность образования, оптимальный баланс между численностью учащихся и работников, а также сообщил о перераспределении кадровых и финансовых ресурсов внутри системы без каких-либо подробностей.

Гигантским ресурсом повышения производительности труда в образовании является освобождение учителей от бюрократической работы, которая отнимает время и бьет по учебному процессу. Однако в этом направлении результатов пока практически нет. Власти уже много лет говорят о снижении бюрократии, но воз и ныне там. В марте председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос, который показал, что две трети учителей не видят уменьшения бюрократии, а почти треть считают, что она только выросла. Видящих улучшение почти нет.

Теги: Кравцов, образование, производительность труда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети