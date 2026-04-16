Миллиардеру Сулейманову вменили создание преступного сообщества

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: СКР

Миллиардеру Сулейманову вменили создание преступного сообщества

Следствие ужесточило обвинение миллиардеру Ибрагиму Сулейманову в рамках уголовного дела об организации двух убийств и покушения на убийство. Ему добавили статью о создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах, другим фигурантам дела о заказных убийствах следствие также инкриминировало участие в ОПС.

Сулейманов был задержан в Москве в октябре 2025 года. Суд отправил его под арест. Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство. СМИ писали, что проверяется информация о причастности бизнесмена к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова.

Сулейманова называют одним из самых влиятельных и скрытных миллиардеров России. Ранее ему приписывали контроль над госсистемой бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел".

Теги: Ибрагим Сулейманов, создание преступного сообщества


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.10.2025 19:07 Мск Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела Сулейманова
Ранее 07.10.2025 10:45 Мск Среди возможных подельников Сулейманова оказался ранее судимый украинец
Ранее 06.10.2025 10:57 Мск В Дагестане задержали троих пособников бизнесмена Сулейманова
Ранее 03.10.2025 19:37 Мск Миллиардер Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и покушения на убийство
Ранее 03.10.2025 10:51 Мск SHOT: Сулейманова проверяют на причастность к убийству председателя профсоюзного комитета "Внуковских авиалиний"
Ранее 03.10.2025 10:20 Мск Baza: В Москве задержали миллиардера Сулейманова

