Миллиардеру Сулейманову вменили создание преступного сообщества

Следствие ужесточило обвинение миллиардеру Ибрагиму Сулейманову в рамках уголовного дела об организации двух убийств и покушения на убийство. Ему добавили статью о создании преступного сообщества, сообщает ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах, другим фигурантам дела о заказных убийствах следствие также инкриминировало участие в ОПС.

Сулейманов был задержан в Москве в октябре 2025 года. Суд отправил его под арест. Сулейманов не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство. СМИ писали, что проверяется информация о причастности бизнесмена к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова.

Сулейманова называют одним из самых влиятельных и скрытных миллиардеров России. Ранее ему приписывали контроль над госсистемой бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел".