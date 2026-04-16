Волонтеры Алексея Вихарева и свердловские добровольцы устроили субботник в ДНР

16 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область Донецкая Народная Республика
Фото предоставлено участниками &quot;Добровольческого десанта&quot;

Волонтеры Алексея Вихарева и свердловские добровольцы устроили субботник в ДНР

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева вместе с другими свердловскими добровольцами завершил четвертый "Добровольческий десант" в Донецкой Народной Республике. В рамках волонтерского проекта, его участники больше недели провели в донецком пгт Тельманово, прибираясь на территории Свято-Дмитриевского Храма, устраивая мастер-классы для местных волонтеров, восстанавливая памятник на братской могиле советских воинов ВОВ и передавая гуманитарную помощь и технику нашим военным.

Участниками "Добровольческого десанта" в 2026 году также стали свердловские спасатели ВСКС, представители студенческих отрядов и Молодой гвардии "Единой России".

"У проекта "Волонтерский десант" несколько простых задач. Мы хотим помочь жителям освобождённых территорий по‑новому взглянуть на жизнь, понять наши, российские ценности. Важно познакомить молодежь с нашей культурой и историей, чтобы ребята лучше знали, что нам дорого. В рамках проекта мы стараемся укрепить традиционные ценности, которые нас объединяют. Хотим, чтобы молодые люди гордились своей страной и находили способы приносить пользу обществу. А главное — "Добровольческий десант" помогает свердловской и донецкой молодежи знакомиться, обмениваться опытом и, конечно, приводить в порядок культурные объекты, восстанавливать города", — рассказал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

У Гранитненской школы Тельмановского муниципального округа ДНР были установлены скамейки, а сами волонтеры провели классные часы со школьниками

"Мы хотим показать ребятам, что волонтерство — это не какие-то далекие масштабные проекты, а то, что можно начать прямо здесь и сейчас. Совместная установка скамеек – маленький, но очень наглядный пример: сделали доброе дело, увидели результат и порадовались вместе", — рассказал участник проекта Валерий Дубивко.

Проект "Добровольческий десант" стартовал летом 2024 года по инициативе добровольцев и был поддержан Свердловским правительством. Тогда активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева провели субботник в Тельманово, ДНР: привели в порядок "Аллею Дружбы", заложенную в честь 90-летия Свердловской области, родник "Богатырь", а также установили мусорные урны, скамейки, информационные стенды, закупленные депутатом. Следующий десант отправился в новую подшефную территорию осенью того же года, тогда волонтеры озеленили парк в Тельманово. В третьем "Добровольческом десанте" активисты во главе с депутатом Вихаревым за несколько дней работы привели в порядок территорию вокруг мемориала танкистам: убрали мусор, сухостой, очистили танк от ржавчины и покрасили его, отреставрировали постамент, привели в порядок братские могилы в селе Самсоново, организовали встречи с молодежью.

В 2025 году волонтеры снова отправились в Тельманово для восстановления памятников воинам Великой Отечественной войны.

За время нахождения в ДНР, Алексей Вихарев также побывал в местах дислокации военнослужащих из батальона "Урал-2" и на полигонах, передал бойцам гуманитарную помощь и дроны. Военные вручили депутату памятную медаль Минобороны.

Теги: ДНР, Тельманово, Алексей Вихарев, Волонтерский центр, волонтер, субботник


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети