Волонтеры Алексея Вихарева и свердловские добровольцы устроили субботник в ДНР

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева вместе с другими свердловскими добровольцами завершил четвертый "Добровольческий десант" в Донецкой Народной Республике. В рамках волонтерского проекта, его участники больше недели провели в донецком пгт Тельманово, прибираясь на территории Свято-Дмитриевского Храма, устраивая мастер-классы для местных волонтеров, восстанавливая памятник на братской могиле советских воинов ВОВ и передавая гуманитарную помощь и технику нашим военным.

Участниками "Добровольческого десанта" в 2026 году также стали свердловские спасатели ВСКС, представители студенческих отрядов и Молодой гвардии "Единой России".

"У проекта "Волонтерский десант" несколько простых задач. Мы хотим помочь жителям освобождённых территорий по‑новому взглянуть на жизнь, понять наши, российские ценности. Важно познакомить молодежь с нашей культурой и историей, чтобы ребята лучше знали, что нам дорого. В рамках проекта мы стараемся укрепить традиционные ценности, которые нас объединяют. Хотим, чтобы молодые люди гордились своей страной и находили способы приносить пользу обществу. А главное — "Добровольческий десант" помогает свердловской и донецкой молодежи знакомиться, обмениваться опытом и, конечно, приводить в порядок культурные объекты, восстанавливать города", — рассказал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

У Гранитненской школы Тельмановского муниципального округа ДНР были установлены скамейки, а сами волонтеры провели классные часы со школьниками

"Мы хотим показать ребятам, что волонтерство — это не какие-то далекие масштабные проекты, а то, что можно начать прямо здесь и сейчас. Совместная установка скамеек – маленький, но очень наглядный пример: сделали доброе дело, увидели результат и порадовались вместе", — рассказал участник проекта Валерий Дубивко.

Проект "Добровольческий десант" стартовал летом 2024 года по инициативе добровольцев и был поддержан Свердловским правительством. Тогда активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева провели субботник в Тельманово, ДНР: привели в порядок "Аллею Дружбы", заложенную в честь 90-летия Свердловской области, родник "Богатырь", а также установили мусорные урны, скамейки, информационные стенды, закупленные депутатом. Следующий десант отправился в новую подшефную территорию осенью того же года, тогда волонтеры озеленили парк в Тельманово. В третьем "Добровольческом десанте" активисты во главе с депутатом Вихаревым за несколько дней работы привели в порядок территорию вокруг мемориала танкистам: убрали мусор, сухостой, очистили танк от ржавчины и покрасили его, отреставрировали постамент, привели в порядок братские могилы в селе Самсоново, организовали встречи с молодежью.

В 2025 году волонтеры снова отправились в Тельманово для восстановления памятников воинам Великой Отечественной войны.

За время нахождения в ДНР, Алексей Вихарев также побывал в местах дислокации военнослужащих из батальона "Урал-2" и на полигонах, передал бойцам гуманитарную помощь и дроны. Военные вручили депутату памятную медаль Минобороны.