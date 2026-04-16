В Нижневартовске бывший руководитель коммерческой организации обвиняется в сокрытии налогов на 59 миллионов

Следственным отделом по городу Нижневартовск завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере. Об этом Накануне.RU сообщили в следственном управлении СК России по ХМАО — Югре.

По версии следствия, в период с октября 2022 по апрель 2024 года обвиняемый, достоверно зная о существующей задолженности по налогам и сборам и имея реальную возможность ее погашения, систематически совершал действия, направленные на лишение налогового органа возможности принудительно взыскать сумму недоимки. В результате бюджету причинен ущерб в виде непоступления налогов на сумму более 59 миллионов рублей. Преступление было выявлено налоговыми органами.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. В ходе расследования собраны достаточные доказательства. На имущество обвиняемого наложен арест в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.