Буданов* заявил, что украинцы не вернутся домой

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что возвращение украинцев из-за границы возможно только при наличии реальных гарантий безопасности и экономических условий, а в нынешних условиях рассчитывать на это бесполезно. Это идет вразрез с заявлением самого Зеленского, который сказал на днях в Германии, что военнообязанных украинцев нужно возвращать из-за границы для отправки на фронт и Германия будет этому способствовать.

Это не единственное особое мнение Буданова. Он дал понять, что против мобилизации женщин, которая сейчас пропагандируется на Украине пока как добровольная. А недавно встал на защиту канонической УПЦ, выступив против насилия в духовной сфере. Он призвал к единству граждан. Также он сделал малопонятное, но многозначительное заявление, что Украина скоро подойдет к "триггерному событию", которое будет требовать единства. Если его не будет, может быть катастрофа.

Издание "Страна", анализируя высказывания Буданова, делает вывод, что тот намекнул на то, что Киеву придется согласиться на вывод своих войск из ДНР. Будто бы он поддерживает предложение президента США Дональда Трампа на сей счет.

В интервью Bloomberg Буданов недавно заявил, что не боится спорить с Зеленским. Когда его спросили, намерен ли он баллотироваться в президенты, он ушел от ответа. В целом Буданов ведет свою политическую кампанию.