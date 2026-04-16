Актеры сериала "Свои" снова попали в черный список украинского "Миротворца"

Украинский экстремистский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данные еще 22 российских актеров. Причиной стали их роли в сериале "Свои", который вышел на экраны в 2025 году. В список попали Сергей Внуков, Александр Воскресенский, Влад Кунеевский, Александр Сошкин, Татьяна Косач-Брындина, Ирина Гавра и Мария Воскресенская, пишет "КП".

Администраторы портала обвиняют артистов в пропаганде и публичной поддержке России. Также создатели сайта заявляют, что работа актеров в этом проекте якобы посягает на суверенитет и территориальную целостность Украины. Подобные публикации на ресурсе обычно означают, что украинские власти запретят этим деятелям культуры въезд в страну.

Ранее "Миротворец" включил в свою базу российских актеров Максима Климова, Максима Сапрыкина и 11-летнюю Алису Прохорову из-за их участия в сериале "Свои". Картина, съемки которой проходили в ДНР, рассказывает о жизни добровольцев СВО, что владельцы ресурса сочли "покушением на суверенитет Украины".