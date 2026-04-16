Сенат США снова не дал закончить войну с Ираном

Сенат США во второй раз отклонил резолюцию о прекращении войны с Ираном до тех пор, пока ее не одобрит Конгресс. Республиканское большинство снова с небольшим перевесом голосов заблокировало документ.

Резолюцию разработали в Демократической партии. Лидер демократов в верхней палате Конгресса США Чак Шумер пообещал еженедельно выносить на голосование этот вопрос, который принципиально важен, так как война сильно вредит самим США.

При этом среди республиканцев за резолюцию проголосовал сенатор от Кентукки Рэнд Пол. Хотя один демократ был против.

По конституции США право объявлять войну имеет только Конгресс. Однако многие американские лидеры толкуют эту норму в том ключе, что она не распространяется на краткосрочной военные операции или если страна находится под угрозой, не терпящей никаких задержек.

Демократы считают, что никакой непосредственной угрозы от Ирана США не было. И большинство американцев с этим согласны, не одобряя нынешнюю войну. Это наверняка приведет к поражению республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре, уверены эксперты.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил о завершении войны против Ирана, но не рассказал подробностей.

Сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя голосование в Сенате, отмечает, что Трамп объективно заинтересован в том, чтобы закончить эту неполярную войну.