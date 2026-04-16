Двое детей погибли в результате атаки БПЛА в Туапсе

Краснодарский край ночью в очередной раз подвергся массовой атаке украинских БПЛА. В результате налета в Туапсе погибли двое детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, погибшим - 5 и 14 лет. "По предварительной информации, пострадали еще двое взрослых, им оказывают медицинскую помощь", - написал губернатор в Telegram-канале.

В Туапсе обломки повредили пять частных домов и один многоквартирный жилой дом. Части беспилотников также упали на территории предприятий в районе морского порта. Власти разворачивают пункты временного размещения для жителей.

В сочинском поселке Лоо обломки упали по нескольким адресам. В одном доме выбило окна и повредило навес — обошлось без пострадавших.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотников над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.