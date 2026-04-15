16 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Минобороны заявило о "ползучем превращении" Европы в тыл Украины

Великобритания сообщила о "крупнейшей в истории" поставке беспилотников Украине. Страна планирует в 2026 году передать Киеву более 120 тыс. дронов. Поставки ожидаются и из других европейских государств.

Министерство обороны РФ заявило, что решение европейских стран о наращивании производства и поставках Киеву беспилотников приведет к их "ползучему превращению" в стратегический тыл Украины.

По данным ведомства, в конце марта ряд европейских стран приняли решение о наращивании производства и поставок Украине беспилотников для ударов по территории России. При этом увеличивать выпуск дронов они планируют за счет дополнительного финансирования предприятий, которые занимаются производство аппаратов.

"Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины", — говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало список предприятий, производящие дроны и комплектующие к ним. Филиалы украинских заводов по производству БПЛА находятся на территориях Великобритании, Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Литвы, Польши и Чехии.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что публикация мест производства дронов для Украины в Европе — это реестр потенциальных законных целей ВС РФ.

Теги: дроны, тыл


