Николай Патрушев Игорь Бабушкин приняли участие в закладке первого камня завода по производству двигателей в Астраханской области

Сегодня в Наримановском районе Астраханской области состоялась торжественная церемония закладки первого камня на площадке строительства будущего завода по производству судовых и промышленных двигателей. В мероприятии участвовали помощник Президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, советник Президента РФ Игорь Левитин, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Новое высокотехнологичное предприятие строится Группой компаний «БАЛТИК» на территории особой экономической зоны «Лотос». Производственная площадка «КИТ Судостроение Лотос» – резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа сможет выпускать до 100 энергоустановок в год и на 80% обеспечит потребности российского судостроения. Начало выпуска отечественных судовых двигателей запланировано на 2028 год.

По словам Николая Патрушева, перед Россией сейчас стоят масштабные задачи по наращиванию темпов строительства современного отечественного флота, которые необходимы для обеспечения перевозок грузов внутри страны по внутренним водным путям, добычи биоресурсов, развития морского и речного рынка.

«Завод будет специализироваться на выпуске главных и вспомогательных энергетических установок топливным оборудованием. Площадка планирует выпускать двигатели для речных и морских судов, в том числе для судов ледового класса, что позволит удовлетворить часть потребностей российских судовладельцев», – отметил Николай Патрушев.

«Рассчитываем, что событие ознаменует собой начало большого пути, который откроет новые возможности для нашего региона, создаст рабочие места и укрепит промышленный потенциал судостроительной отрасли России на Каспии», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Предприятие станет высокотехнологичным промышленным производством, способным выпускать судовые комплектующие, не уступающие по своим техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам.

«Будущий завод — важнейший этап в укреплении технологического суверенитета российского судостроения. В Астраханской области будут строиться современные судовые и промышленные двигатели, способные заменить импортные аналоги и обеспечить наш флот надёжной техникой отечественного производства», – заявил генеральный директор ГК «Балтик» Василий Семенов.