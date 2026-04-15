Николай Патрушев Игорь Бабушкин приняли участие в закладке первого камня завода по производству двигателей в Астраханской области

15 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Николай Патрушев Игорь Бабушкин приняли участие в закладке первого камня завода по производству двигателей в Астраханской области

Сегодня в Наримановском районе Астраханской области состоялась торжественная церемония закладки первого камня на площадке строительства будущего завода по производству судовых и промышленных двигателей. В мероприятии участвовали помощник Президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, советник Президента  РФ Игорь Левитин, полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. 

(2026)|Фото: astrobl.ru

Новое высокотехнологичное предприятие строится Группой компаний «БАЛТИК» на территории особой экономической зоны «Лотос». Производственная площадка «КИТ Судостроение Лотос» – резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа сможет выпускать до 100 энергоустановок в год и на 80% обеспечит потребности российского судостроения. Начало выпуска отечественных судовых двигателей запланировано на 2028 год. 

По словам Николая Патрушева, перед Россией сейчас стоят масштабные задачи по наращиванию темпов строительства современного отечественного флота, которые необходимы для обеспечения перевозок грузов внутри страны по внутренним водным путям, добычи биоресурсов, развития морского и речного рынка. 

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Завод будет специализироваться на выпуске главных и вспомогательных энергетических установок топливным оборудованием. Площадка планирует выпускать двигатели для речных и морских судов, в том числе для судов ледового класса, что позволит удовлетворить часть потребностей российских судовладельцев», – отметил Николай Патрушев. 

«Рассчитываем, что событие ознаменует собой начало большого пути, который откроет новые возможности для нашего региона, создаст рабочие места и укрепит промышленный потенциал судостроительной отрасли России на Каспии», – подчеркнул Игорь Бабушкин. 

(2026)|Фото: astrobl.ru

Предприятие станет высокотехнологичным промышленным производством, способным выпускать судовые комплектующие, не уступающие по своим техническим характеристикам лучшим зарубежным аналогам.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Будущий завод — важнейший этап в укреплении технологического суверенитета  российского судостроения. В Астраханской области будут строиться современные судовые и промышленные двигатели, способные заменить импортные аналоги и обеспечить наш флот надёжной техникой отечественного производства», – заявил генеральный директор ГК «Балтик» Василий Семенов.

Теги: игорь бабушкин, николай патрушев, завод по производству двигателей, закладка первого камня


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети