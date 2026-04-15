Фото: Накануне.RU

Госдума расширила спектр мер поддержки участников СВО и их семей, приняв 4 новых федеральных закона

Государственная Дума одобрила четыре закона о расширении мер поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщается на официальном сайте федерального парламента. Документы предусматривают преимущественное право военнослужащих на сохранение рабочего места при сокращении штата; бесплатный проезд родственников к раненым сотрудникам Росгвардии; предоставление квот при поступлении в высшие учебные заведения вдовам или вдовцам участников СВО; защиту доходов инвалидов и ветеранов боевых действий от взыскания.

«Поддержка участников СВО и их близких — приоритет Государственной Думы. С 2022 года в этой сфере принято 164 федеральных закона», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Здание Государственной Думы РФ в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

В Астраханской области с начала проведения СВО Думой региона было принято около 40 законов, расширяющих существующие меры социальной поддержки участников СВО или совершенствующих порядки их предоставления.

На данный момент в Астраханской области сформирована комплексная система поддержки и сопровождения участников СВО и членов их семей, а также семей погибших военнослужащих. К ключевым мерам государственной поддержки данной категории граждан относятся денежные выплаты, медицинская помощь, трудовые гарантии, льготы в сфере образования, налоговые преференции и предоставление земельных участков.

Депутаты Думы Астраханской области во главе со спикером Игорем Мартыновым оказывают всестороннюю помощь военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, а также тем бойцам, которые вернулись с передовой.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Тесное взаимодействие и обмен информацией между депутатским корпусом и участниками СВО способствуют принятию эффективных решений и совершенствованию законодательства», — подчеркивает спикер регионального парламента.

Так, например, только в прошлом году на заседании Думы Астраханской области был поддержан законопроект о продлении мер социальной поддержки участников СВО и их семей на 2026 год, внесённый Губернатором Игорем Бабушкиным.

