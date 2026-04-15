Вертолет МЧС не может забрать метеорологов из снежного плена в Дагестане

Метеостанция "Сулак высокогорная" в Дагестане подала сигнал бедствия из-за мощного снегопада. Двое сотрудников попали в снежную ловушку на высоте более двух тысяч метров и теперь не могут выбраться вниз. Издание "КП" сообщает, что МЧС уже готовит план по спасению людей.

Руководство станции решило вывезти персонал из-за опасной погоды. Хотя у работников хватает еды, воды и дров, оставаться на объекте в такой буран слишком рискованно. Поэтому метеорологи попросили спасателей спустить людей в безопасное место.

Сейчас вертолет МЧС пытается приземлиться в районе станции, но пока безрезультатно. Машина уже несколько часов кружит в небе, однако шквалистый ветер и огромные сугробы мешают пилотам забрать сотрудников. Спасатели продолжают поиски возможности для посадки.

Ранее в дагестанском селе Шаитли мощная лавина накрыла два жилых дома, под снегом оказались женщина и семилетний ребенок. Пока спасатели пробиваются к месту происшествия через непогоду, местные жители вручную разбирают завалы и уже смогли спасти нескольких человек.